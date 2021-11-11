Пентагон заявил, что НАТО продолжит действовать в Черном море

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США создают группировку в Черном море. По словам Пентагона, НАТО продолжит проводить операции в этом районе.

«Мы проводим операции с союзниками по НАТО и, конечно, в одностороннем порядке, вы это видели. Мы продолжим летать, плавать и действовать в международном воздушном и морском пространстве, как посчитаем нужным», — сказал представитель Пентагона Джон Кирби. Цитату привело РИА «Новости».

Кирби подчеркнул, что даже во время брифинга в акватории Черного моря находятся два корабля американского флота.

Ранее Захарова заявляла, что США и НАТО создают многонациональную группировку в Черном море. Она отмечала, что такие действия дестабилизируют ситуацию у российских границ.

С 30 октября в Черном море находится эсминец с управляемый ракетным оружием Porter ВМС США. В начале ноября к нему присоединился американский корабль Mount Whitney. Также официальный представитель МИД РФ упоминала полеты стратегических бомбардировщиков США, которые 6 ноября находились в 100 километрах от границы России.