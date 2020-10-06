Действие социальных карт московских школьников и пенсионеров приостановят

Власти Москвы приостановят действие социальных карт школьников и пенсионеров столицы. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин.

Собянин добавил, что с каждым днем ситуация с коронавирусом в столице становится все сложнее и сложнее. Остановить волну эпидемии поможет лишь строгое соблюдение жителями всех предписаний московских властей.

«Новые ограничения в Москве введены, потому что к рекомендациям врачей прислушиваются далеко не все», — объяснил Сергей Собянин.

Он также уточнил, что теперь все предприятия столицы обязаны информировать правительство города о переводе 30% своих сотрудников на дистанционный режим работы. Данные нужно предоставлять каждую неделю. Если этого не происходит, на предприятие наложат штраф или вообще закроют его на время.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что столица побила сразу два антирекорда по коронавирусу: по количеству заболевших и госпитализированных за сутки. В связи с этим ужесточаются меры по профилактике распространения вируса в городе.