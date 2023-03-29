Важное 29 марта 2023, 20:59 Деятельность спецслужб отнесли к угрозам нацбезопасности России в антинаркотической сфере Путин отнес к числу угроз нацбезопасности России деятельность иностранных спецслужб Пресс-служба Кремля

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Деятельность иностранных спецслужб и националистических организаций отнесли к числу угроз нацбезопасности России в антинаркотической сфере. Указ об этом подписал президент Владимир Путин. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, в перечень угроз нацбезопасности внесли «деятельность специальных служб и экстремистских, в том числе националистических, организаций иностранных государств, причастных к незаконному производству и контрабанде наркотиков, а также к их незаконному распространению в Российской Федерации».

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Документом утвердили изменения в Стратегию государственной антинаркотической политики на период до 2030 года.

Ранее Путин подписал закон об уменьшении срока давности по ряду экономических статей. Документом предусмотрено прекращение уголовного дела в случае уплаты штрафов и недоимок. Кроме того, сократился максимальный срок лишения свободы по налоговым преступлениям.