Общество 18 марта 2023, 17:27 Срок давности по экономическим преступлениям уменьшили в России Путин подписал закон об уменьшении срока давности по экономическим преступлениям РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин подписал закон об уменьшении срока давности по ряду экономических статей. Документ также предусматривает прекращение уголовного дела в случае уплаты штрафов и недоимок. Документ опубликовали на портале правовой информации.

Так, по четырем статьям УК РФ, которые касаются неуплаты налогов и страховых взносов, уменьшат максимальные сроки наказания на один-два года. Сроки давности привлечения к уголовной ответственности снизятся.

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Кроме того, закон сокращает максимальный срок лишения свободы по налоговым преступлениям.

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«Одновременно Уголовно-процессуальный кодекс РФ дополняется положениями, в соответствии с которыми уголовное дело не может быть возбуждено <…> в случае уплаты недоимки», — отметили в заключении комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству.

Ранее юрист Александр Хаминский рассказал, с чем связано смягчение ответственности за уклонение от уплаты налогов.