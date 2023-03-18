18 марта 2023, 17:27
Срок давности по экономическим преступлениям уменьшили в России
Путин подписал закон об уменьшении срока давности по экономическим преступлениям
Президент России Владимир Путин подписал закон об уменьшении срока давности по ряду экономических статей. Документ также предусматривает прекращение уголовного дела в случае уплаты штрафов и недоимок. Документ опубликовали на портале правовой информации.
Так, по четырем статьям УК РФ, которые касаются неуплаты налогов и страховых взносов, уменьшат максимальные сроки наказания на один-два года. Сроки давности привлечения к уголовной ответственности снизятся.
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Кроме того, закон сокращает максимальный срок лишения свободы по налоговым преступлениям.
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«Одновременно Уголовно-процессуальный кодекс РФ дополняется положениями, в соответствии с которыми уголовное дело не может быть возбуждено <…> в случае уплаты недоимки», — отметили в заключении комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству.
Ранее юрист Александр Хаминский рассказал, с чем связано смягчение ответственности за уклонение от уплаты налогов.
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