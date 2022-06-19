Дегтярев оценил перспективы строительства метро в Хабаровске

Метро в Хабаровске не станут строить, даже когда город станет миллионником. Причиной является очень высокая стоимость проекта. Об этом рассказал РИА «Новости» на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

«Хабаровск — сказка, а не город, к 2031 году будет миллионник… Но, сразу говорю, что метро мы строить не будем после преодоления миллиона. Нам это не надо. Очень дорого. Будем просто строить широкие дороги, развязки и легкие линии рельсового транспорта. В Хабаровском крае порядок — он развивается», — сообщил Дегтярев.

Глава Хабаровского края поставил правительству задачу увеличить население Хабаровска к 2030 году до одного миллиона человек. Представляя стратегию развития региона на ближайшие пять лет в декабре 2021 года, он сообщил, что край расширится на восток и север, «будут сформированы новые микрорайоны, панируется масштабная реновация застроенных территорий через механизмы комплексного развития». По мнению Дегтярева, это можно сделать через создание комфортной среды, что позволит привлечь приток новых жителей.

В настоящее время в Хабаровском крае проживают более 1,3 миллиона человек, непосредственно в Хабаровске — более 613 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае построят два объекта обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) с обработкой 420 тысяч тонн в год. Российский экологический оператор и власти региона договорились о совместном участии в проектах.