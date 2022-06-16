Два объекта обращения с ТКО мощностью 420 тысяч т построят в Хабаровском крае

В Хабаровском крае построят два объекта обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) с обработкой 420 тысяч тонн в год. Российский экологический оператор и власти региона договорились о совместном участии в проектах. Соглашение о сотрудничестве подписали на полях XXV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) гендиректор РЭО Денис Буцаев и губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

«Подписали с Михаилом Владимировичем соглашение, которое позволит расширить взаимодействие по реализации проектов в Хабаровском крае. Оно предполагает создание перспективных объектов в сфере обращения с ТКО на основе концессионных соглашений. В рамках соглашения РЭО будет подготавливать проекты к финансированию с применением механизмов поддержки ППК. Всего планируется построить два объекта мощностью обработки 420 тысяч тонн. Общий объем инвестиций оценивается более чем в 4 млрд рублей», — отметил глава ППК РЭО Денис Буцаев.

РЭО рассмотрит возможность предоставления мер поддержки для реализации проекта по созданию и эксплуатации объектов, на которых осуществляется обращение с твердыми коммунальными отходами в Хабаровском крае, в том числе за счет средств, полученных от выпуска облигаций ППК.

На встрече также обсуждались вопросы реализации инвестиционных проектов по созданию объектов обращения с ТКО на территории региона (в том числе посредством концессионных соглашений), включая расторжение действующего концессионного соглашения и подготовку частной концессионной инициативы (ЧКИ) в отношение двух объектов обращения с ТКО.