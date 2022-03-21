Дегтярев опубликовал еще одно «пророчество» Жириновского

Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев вновь опубликовал «пророчество» лидера ЛДПР Владимира Жириновского. В этот раз речь шла о том, что НАТО хочет завладеть Крымом, а не Украиной.

«НАТО не нужна Украина, — говорил он в 2006 году, обращаясь к тогдашней украинской „элите“, среди которой были нынешние заправилы хунты Тягнибок и Порошенко, — ей нужен наш Крым, чтобы оттуда ушел наш флот и подойти ближе к Орлу, к Курску и Краснодару. Вы для них проходная площадка, пушечное мясо. Никогда они вас не примут. Вас не будет», — процитировал в своем Telegram-канале Дегтярев слова Жириновского.

Политик заявил, что альянс уничтожит Украину и Польшу, поскольку они находятся между Брюсселем и Пекином.

Ранее Дегтярев заявил, что считает лидера ЛДПР пророком. Ведь Жириновский предсказал обострение ситуации в Донбассе.

Сам Владимир Жириновский с начала февраля находится в больнице, он заразился коронавирусом. СМИ писали, что у него было поражено 70% легких. В начале марта стало известно, что политика вывели из искусственной комы. По заявлению представителей ЛДПР, сейчас он проходит реабилитацию.