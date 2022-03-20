ЛДПР: состояние Жириновского в худшую сторону не изменилось

Состояние лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского, который находится на лечении в больнице, в худшую сторону не менялось. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе политической партии.

«Состояние Жириновского в худшую сторону не изменялось, он проходит реабилитацию», — сообщили в ЛДПР.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что состояние Жириновского резко ухудшилось, якобы у него произошел септический шок и врачи ведут борьбу за жизнь политика.

Политик поступил в больницу в начале февраля с коронавирусом. СМИ сообщили, что поражение легких составило 70%.

Первого марта стало известно, что Жириновского вывели из медикаментозной комы. Появлялась информация, что он работал с документами и давал первые поручения соратникам. Комментариев от пресс-службы ЛДПР не поступало.

Позднее, 16 марта сообщалось, что в состоянии политика наблюдалась положительная динамика.