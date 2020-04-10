«Даже не знал, что у меня вырвалось». Кадыров извинился перед ингушами

Глава Чечни Рамзан Кадыров извинился за резкие слова в адрес ингушей. Он объяснил свою реакцию эмоциями, но добавил, что это не может быть оправданием.

«Здесь я должен извиниться за свои слова. Не перед теми, кто пытается поссорить чеченцев и ингушей, а перед уважаемыми людьми — я неаккуратно выразился, когда говорил про недругов. Был на эмоциях, даже не знал, что у меня такое вырвалось. Узнал об этом позже из прессы, но это не оправдание. Приношу извинения перед уважаемыми старейшинами Чеченской Республики и Республики Ингушетия», — сказал Кадыров в интервью сайту «Чечня сегодня».

Кадыров подчеркнул, что извиняется «именно за эти два слова».

На заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Рамзан Кадыров рассказал о «диванных комментаторах», которые выставляют помощь Чечни как откуп перед ингушами за соглашение о границе. Кадыров заявил, что чеченцы и ингуши — братья, а тех, кто утверждает обратное, обматерил.

Чеченские власти направили в Ингушетию помощь в виде масок, антисептиков, противочумных комбинезонов. Там, по данным на 10 апреля, 29 случаев заражения коронавирусом. В Чечне — 22.

Главы обеих республик 26 сентября 2018 года подписали соглашение о равноценном обмене территориями. Конституционный суд признал его законным.