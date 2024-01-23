Власть 23 января 2024, 13:03 Даты визита Путина в Турцию пока не согласовали Песков: точные даты визита Путина в Турцию пока не согласовали РИА «Новости»

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Точные даты визита президента России Владимира Путина в Турцию пока неизвестны. Их озвучат, когда лидеры стран все согласуют. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его процитировало РИА «Новости».

«Мы неоднократно говорили, что действительно контакты на высшем уровне российско-турецкие на повестке дня, они готовятся. Как только президенты окончательно согласуют даты визита, мы сразу же вам сообщим, своевременно», — уточнил официальный представитель Кремля.

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Газета Hurriyet со ссылкой на собственные источники в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сообщала, что Путин прибудет в республику 12 февраля.

Песков уточнял, что лидеры двух стран проведут заседание «рано или поздно», так как встреча президентов важна для отношений обоих государств. По словам официального представителя Кремля, при необходимости Путин и Эрдоган могут провести оперативный телефонный разговор.