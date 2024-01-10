10 января 2024, 18:48
Путин и Эрдоган смогут быстро созвониться при необходимости — Песков
Песков: дату встречи Путина и Эрдогана пока не выбрали, но потребность есть
Президент России Владимир Путин сможет при необходимости оперативно созвониться с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, потребность в общении у лидеров двух стран есть. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости».
«Постоянно есть потребность в общении Путина и Эрдогана, и вы знаете, что есть договоренность, что они встретятся», — отметил официальный представитель Кремля.
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Песков напомнил, что президент России говорил о готовности приехать в Турцию, как только выберут время. Дату визита пока не определили, ее согласовывают по дипломатическим каналам, сказал пресс-секретарь главы государства.
Представитель Кремля добавил, что общение Путина и Эрдогана рано или поздно состоится. Оно важно с точки зрения двусторонних отношений России и Турции, указал Песков.
«Поэтому при необходимости они могут созвониться очень быстро, такие планы реализуются буквально за часы», — подытожил пресс-секретарь Путина.
По мнению политолога Дмитрия Журавлева, на переговорах президенты России и Турции обсудят внешнеполитические вопросы. Эксперт не исключил, что лидеры затронут в беседе такие темы, как зерновая сделка и ситуация на Ближнем Востоке.
Турция
Дмитрий Песков
Реджеп Эрдоган
Россия
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