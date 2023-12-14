Власть 14 декабря 2023, 13:56 Раскрыто направление первой заграничной поездки Путина в 2024 году Путин объявил о подготовке встречи с Эрдоганом в Турции в начале 2024 года РИА «Новости»

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Турция станет первой страной в списке заграничных поездок президента Владимира Путина в 2024 году. Об этом сам глава государства заявил в ходе совмещенной с прямой линией пресс-конференции.

Он пояснил, что намерен встретиться со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Путин подчеркнул, что визит в Турцию и переговоры с коллегой готовились давно, но каждый раз «у президента Эрдогана не получилось по его графику».

Новой предварительной датой встречи лидеров двух государств станет январь 2024 года.

«Мы договариваемся, может быть, в начале следующего года осуществить этот визит», — заявил российский лидер.

Он подчеркнул, что главной темой переговоров станет кризисная ситуация на Ближнем Востоке из-за столкновения Израиля и ХАМАС. Путин отметил, что у него и президента Эрдогана схожие позиции по этой проблеме.

Президент Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов и простых людей в ходе большой прямой линии и пресс-конференции. «360» ведет прямую трансляцию с главными заявлениями главы государства.