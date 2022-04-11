Дата проведения послания президента Владимира Путина Федеральному собранию еще неизвестна. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет», — ответил Песков на вопрос журналистов, определена ли дата проведения послания. Цитату привело РИА «Новости».

В начале марта пресс-секретарь президента сообщал, что проведение послания в этом году «чуть-чуть сдвигается вправо». При этом он пообещал сообщить дату своевременно. Глава государства начал серию совещаний по подготовке послания в середине февраля. Первое обсуждение касалось вопросов макроэкономической стабильности.

Ранее Путин дал новые поручения правительству. Он распорядился обеспечить снижение в этом году уровня бедности россиян и неравенства по доходам. Также президент поручил кабмину оказать дополнительную поддержку тем, кто потерял работу после 1 марта, в том числе через социальные контракты. Еще лидер страны заявил, что необходимо увеличить доступность соцподдержки для семей, доход которых сильно упал после 1 марта.