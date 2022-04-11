Снижение уровня бедности, поддержка семей и бизнеса. Путин дал новые поручения правительству

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить снижение в этом году уровня бедности населения и неравенства по доходам. Список поручений главы государства опубликовала пресс-служба Кремля.

Согласно документу, президент распорядился оказать дополнительную поддержку россиян, потерявших работу после 1 марта, в том числе через социальные контракты.

Помимо этого, он поручил повысить доступность соцподдержки для семей, доход которых сильно упал после 1 марта. Еще один пункт поручений касается сдерживания роста стоимости проезда на общественном транспорте.

Также поручено повысить планку дохода, ниже которого бизнес относится к малому и среднему, и дохода, ниже уровня которого бизнес может платить налоги по упрощенной или патентной системе.

Поручения президента затрагивают страховые взносы малого и среднего бизнеса по любым зарплатам, а не только тем, которые превышают МРОТ. Их глава государства поручил снизить до 15%:

В списке поручений есть и проработка вопроса об увеличении валютной наличности у транспортных компаний для оплаты расходов в других странах.

Путин, кроме того, рекомендовал губернаторам создать и лично возглавить оперативные штабы по обеспечению социально-экономического развития регионов РФ.