Дату окончания Второй мировой войны официально перенесли

Днем окончания Второй мировой войны теперь считается 3 сентября. Такой закон подписал президент России Владимир Путин 24 апреля.

Текст документа опубликован на портале правовой информации. До подписания этого закона официальной датой окончания Второй мировой войны 1945 года считалось 2 сентября. В документе сказано, что теперь этот день упраздняется.

Нижняя палата парламента приняла в третьем чтении закон о новой дате воинской славы России 13 сентября. На следующий день это решение одобрила Госдума, а 17 апреля — принял Совет Федерации. Основная цель этого — сохранение исторической справедливости.

Вокруг переноса окончания Второй мировой войны разу же возникли споры. Однако основания для изменения этой даты есть. Во-первых, 2 сентября состоялась капитуляция Японии по документам — высшие японские чины подписали этот документ на борту американского линкора «Миссури». В СССР же день победы над Японией праздновали именно 3 сентября.

Историки уверены, что перенос даты окончания войны не противоречит никаким историческим канонам. Кроме того, на наградных медалях участников тех событий была выгравирована именно эта дата — 3 сентября.