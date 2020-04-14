Дату окончания Второй мировой перенесли в России. И на это есть причины

Депутаты решили изменить официальную дату окончания Второй мировой войны. Ее перенесли со 2 на 3 сентября. Такое решение, принятое спустя много десятилетий после окончания войны, вызывает вопросы. Но основания для него были.

2 сентября американский линкор «Миссури» стоял в водах Токийского залива. В 09:00 на нем собрались высшие японские чины и представители СССР и союзных стран для того, чтобы подписать капитуляцию Японии. Но увязывать окончание войны с событиями на линкоре не обязательно. Более того, в СССР день победы над Японией отмечали именно 3 сентября.

Бои продолжались и после 3 сентября

Дата окончания Второй мировой войны сейчас имеет не такое существенное значение, как, например, день ее начала, считает военный специалист и историк Александр Широкоград. В разговоре с «360» он выразил мнение, что дату начала Второй мировой можно было бы перенести с 1 на 3 сентября. Именно тогда войну Германии объявили Англия и Франция, и конфликт приобрел по-настоящему масштабный характер. До этого же конфликт был локальным, считает собеседник «360».

По словам Александра Широкограда, перенос даты окончания войны «не противоречит никаким историческим канонам». К тому же боевые действия продолжались и после 3 сентября.

«Правда не в Маньчжурии, которая была занята советскими войсками, а где-то в Бирме, на Филиппинах. А вообще, фактически капитуляция японских войск в Юго-Восточной Азии затянулась до 1947 года, то есть в 1946 году где-то в ряде мест в Голландской Индии, современной Индонезии, в Индокитае японские войска в общем-то жили по своим законам, оккупировав эти территории», — отметил собеседник «360».

Он также рассказал, что японцы прекратили основное сопротивление в районе 16–18 августа, а дальше только отдельные японские части продолжали боевые действия. Разница между капитуляцией Германии и Японии состоит, по мнению историка, в том, что вся территория Европы была занята войсками союзников, а Япония капитулировала, оставаясь под ударами.

«Главной причиной капитуляции Японии является не ядерная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки, хотя она тоже сыграла определенную роль, но занятие советскими войсками всей Маньчжурии и Курильских островов», — указал эксперт.

«Возвращение исторической справедливости»

С таким мнением согласен и Михаил Мягков, научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО).

«Это возвращение исторической справедливости, поскольку именно третьего сентября было объявлено в Советском Союзе в 1945 году днем победы над Японией», — отметил он в разговоре с «360», уточнив при этом, что и на наградных медалях для участников тех событий выгравирована дата 3 сентября.

«Всем известно, что 2 сентября была подписана капитуляция (Японии — ред.) на линкоре „Миссури“, от нас там присутствовал генерал Деревянко, но дело в том, что бои нашей Красной армии с японцами продолжались до начала сентября. И 3 сентября они шли — мы взяли в плен капитулировавшие на южных Курилах японские группировки войск», — указал Мягков.

По его мнению, без решающего участия СССР в войне против Японии, которого так добивались союзники, без его победы над Квантунской армией Япония точно не капитулировала бы в сентябре 1945 года.

«В честь памяти наших воинов и героев, которые освобождали не только Европу, но и Азию, необходимо, чтобы 3 сентября было днем их победы во Второй мировой войне», — заключил профессор.