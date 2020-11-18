Дачную амнистию в России продлили еще на пять лет

Государственная дума приняла в последнем чтении законопроект о продлении до 1 марта 2026 года дачной амнистии. Документ включает в себя действия упрощенного порядка на участки под индивидуальное жилищное строительство.

Теперь упрощенный порядок оформления прав граждан на индивидуальные жилые дома и садовые дома, построенные на садовых участках, участках для ИЖС и личного подсобного хозяйства, продлевается на пять лет, передает ТАСС.

Кроме того, на этот период продлевается срок действия положений о возможности направления уведомлений о строительстве жилых домов, начатом до 4 августа 2018 года.

Действия упрощенного порядка должны были закончиться 1 марта 2021 года. Оформить все можно только при наличии права на земельный участок.

Дачная амнистия действует уже 14 лет. Благодаря ей россияне оформили в упрощенном порядке права почти на 14 миллионов объектов недвижимости. Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и группа сенаторов стали авторами документа.

В Министерстве имущественных отношений Подмосковья объяснили жителям, что может измениться после публикации законопроекта о продлении дачной амнистии.