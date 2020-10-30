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    30 октября 2020, 14:32

    Жителям Подмосковья рассказали, что изменится в случае продления дачной амнистии до 2026 года

    Анастасия Аброськина, Ксения Чернухина

    Государственная дума в первом чтении приняла закон о продлении дачной амнистии еще на пять лет — до марта 2026 года. И в Министерстве имущественных отношений Подмосковья жителям объяснили, что может измениться после публикации проекта.
    Жителям Подмосковья рассказали, что изменится в случае продления дачной амнистии до 2026 года

    Дачная амнистия позволяет упрощенно регистрировать садовые, жилые дома и постройки на участках СНТ. Она работает в России уже 14 лет.

    О том, что изменится в случае продления амнистии на пять лет, рассказала министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.

    Упрощенная процедура заключается в том, что для регистрации прав собственности нужен минимальный пакет документов. Это технический план, декларация и документы, устанавливающие права на земельный участок.

    По ее словам, с прекращением действия дачной амнистии в 2021 году всем тем, кто не успел оформить свои права, нужно было бы делать это через суд. И то в случае, если они докажут, что их дома не нарушают норм строительства и не являются самовольными постройками.

    Новый закон не только продлит, но и расширит работающие нормы. Например, по декларации и техническому плану гражданам можно будет легализовать дома, строения, возведенные не только в СНТ, но и на землях индивидуального строительства, личного хозяйства

    Наталья Адигамова.

    Любой дом, подготовленный к регистрации, вне зависимости от назначения земли должен соответствовать градостроительным нормам.

    Он не может превышать 20 метров в высоту. Разрешается иметь не более трех надземных этажей и находиться на расстоянии не менее трех метров от границ участка. Невозможен дальнейший раздел на квартиры.

    Возвести жилые и садовые дома можно только на участках, вид разрешенного использования которых и подразумевает данное строительство.

    Вместе с тем новый законопроект предлагает продление на пять лет уведомительной процедуры для жилых домов, строительство которых было начато до 4 августа 2018 года.