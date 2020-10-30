Жителям Подмосковья рассказали, что изменится в случае продления дачной амнистии до 2026 года

Дачная амнистия позволяет упрощенно регистрировать садовые, жилые дома и постройки на участках СНТ. Она работает в России уже 14 лет.

О том, что изменится в случае продления амнистии на пять лет, рассказала министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.

Упрощенная процедура заключается в том, что для регистрации прав собственности нужен минимальный пакет документов. Это технический план, декларация и документы, устанавливающие права на земельный участок.

По ее словам, с прекращением действия дачной амнистии в 2021 году всем тем, кто не успел оформить свои права, нужно было бы делать это через суд. И то в случае, если они докажут, что их дома не нарушают норм строительства и не являются самовольными постройками.

Новый закон не только продлит, но и расширит работающие нормы. Например, по декларации и техническому плану гражданам можно будет легализовать дома, строения, возведенные не только в СНТ, но и на землях индивидуального строительства, личного хозяйства Наталья Адигамова.

Любой дом, подготовленный к регистрации, вне зависимости от назначения земли должен соответствовать градостроительным нормам.

Он не может превышать 20 метров в высоту. Разрешается иметь не более трех надземных этажей и находиться на расстоянии не менее трех метров от границ участка. Невозможен дальнейший раздел на квартиры.

Возвести жилые и садовые дома можно только на участках, вид разрешенного использования которых и подразумевает данное строительство.

Вместе с тем новый законопроект предлагает продление на пять лет уведомительной процедуры для жилых домов, строительство которых было начато до 4 августа 2018 года.