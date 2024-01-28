Общество 28 января 2024, 18:23 Запретят приезжать зимой? Что изменится для дачников в 2024 году Адвокат Маковеев: дачникам не запретят приезжать на участки зимой Maksim Konstantinov/Global Look Press

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В наступившем году в России могут измениться правила для дачников. Речь идет о порядке использования дачных домиков — якобы их можно будет использовать только в пригодный для этого сезон, а зимой туда приезжать запретят. Юристы рассказали «360», как все обстоит на самом деле.

Могут отключить свет и воду

Последняя редакция федерального закона «О ведении гражданами садоводства и огородничества» относится к июлю 2023 года, и о сезонном использовании дач там ничего нет. Как и в Земельном кодексе России, последние изменения в который, кстати, вступили в силу 5 января 2024 года.

О вступлении в силу новых правил пользования дачей сообщил «Царьград». По его данным, законодатели определили время, когда можно приезжать на дачный участок: с 1 апреля по 1 октября. Подразумевается, что в остальные месяцы использование дачных участков могут запретить.

Впрочем, адвокат Янис Юкша, с которым пообщались журналисты издания, пояснил, что все не совсем так: приезжать на дачу владелец может, когда захочет, но поздней осенью, зимой или ранней весной могут не работать коммуникации (например, в СНТ отключат свет или воду) и у дачника не будет права потребовать их включить.

Примерно то же самое «360» рассказал адвокат по земельным делам Сергей Маковеев.

Я, честно, такого закона не видел, и эта новость мне интересна. Что касается именно пользования землей, самим домом, никто не будет запрещать ими пользоваться, это в принципе невозможно. <…> В основном законе, который регулирует права садоводов и огородников, я не нашел никаких слов, связанных с апрелем, с сезоном. Разве что понятие садового дома как дома для сезонного проживания. <…> Скорее всего, действительно речь идет о каких-то коммуникациях. Сергей Маковеев адвокат по земельным делам

Он добавил, что понятия «дачный участок» как такового уже нет — теперь есть только понятие «садовый участок», на котором можно строить либо садовый дом, который действительно предназначен только для сезонного проживания, либо жилой дом.

Решение общего собрания

О том, что фактически ничего не изменится, «360» заявил и юрист Московского союза садоводов Ваге Рыбченко. Он предположил, что речь о постановлении правительства, которое закрепило наименование и целевое применение различных видов построек, в том числе садовых домов, предназначенных для сезонного использования.

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«Но для обычных людей это вообще ничего не меняет. На практике ограничения в использовании общего имущества на зимний сезон остаются на усмотрение общего собрания. Оно решает, можно ли не вывозить мусор, содержать воду, общие приборы освещения, если в СНТ никто зимой не приезжает, или они обязательно должны работать круглый год», — сообщил Рыбченко.

По его мнению, то, что в еще одном документе появилось упоминание о сезонном использовании дач, ни на что не влияет. Кардинально в этой сфере в принципе давно ничего не меняется, подытожил юрист.

Кстати, в России продолжает действовать дачная амнистия, срок которой два года назад в очередной раз продлили — аж до 1 марта 2031 года. Жители могут зарегистрировать право собственности на дома и земельные участки в упрощенном порядке, без получения дополнительных документов — уведомлений о начале или окончании строительства, разрешения на ввод в эксплуатацию и так далее. В Московской области регулярно проводят летние встречи по вопросам дачной амнистии. Благодаря этому недвижимости, на которую ни у кого нет прав собственности, с каждым годом становится все меньше. К примеру, в 2023 году на учет в регионе поставили еще 80 тысяч объектов, в том числе 63,8 тысячи индивидуальных жилых домов.