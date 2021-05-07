Прописка и льготы: названы плюсы «дачной амнистии» в Подмосковье

Дачная амнистия продлена до 1 марта 2026 года и сейчас самое время оформить свою недвижимость. Тем более, что сделать это очень просто и выгодно. Законно оформленную дачу можно будет продать или подарить, в доме можно прописаться. Пенсионеров от налога на дом освободили.

Предусмотрены льготы и для других категорий граждан. С полным перечнем можно ознакомиться здесь.

Не следует забывать, что страховые выплаты бесспорны только для зарегистрированной недвижимости. При изъятии земли на госнужды, ее владельцы получат полную компенсацию ее стоимости.

Регистрация дачи довольно выгодна. При оплате электроэнергии будет учитываться понижающий коэффициент 0,7. При проживании в зарегистрированном доме будет снижена плата за ЖКУ в квартире. Помимо этого, с 2021 года работающие граждане будут получать налоговый вычет до 260 тысяч рублей на легализованные садовые и жилые дома. Даже провести газ можно будет только в зарегистрированный дом.

При этом, для оформления своих прав нужны всего три документа — правоустанавливающий документ на землю, техплан на застройку и заполненная декларация на недвижимость. Их надо сдать в Росреестр через любой пункт МФЦ Московской области.

Подробнее о «дачной амнистии» и порядке регистрации можно узнать на сайтах Минмособлимущества.

В МОБТИ уточнили, что раньше регистрация домов проходила по уведомительной процедуре. Сейчас этот процесс упростили.

Подробные ответы можно получить по телефону горячей линии +7 (498) 568 99 95.