Чубайс предсказал кардинальные изменения в российской экономике

Анатолий Чубайс заявил, что российскую экономику ждет масштабная трансформация в рамках энергоперехода. Произойдет это в ближайшие 30 лет.

Специальный представитель президента РФ по связям Анатолий Чубайс выступал на форуме «Открытые инновации», где он заявил, что после информационный революции грядет энергетическая.

«В энергии, как мне кажется, в следующие 30 лет произойдет кардинальный пересмотр всех базовых принципов. Причем я подчеркну, речь идет не только об электроэнергетике, для меня родной, — речь идет о промышленности, транспорте, сельском хозяйстве, строительстве, о быте. Речь идет вообще обо всех тех сферах, где появляется энергия», — заявил Чубайс.

Политик считает, что все эти направления претерпят серьезные преобразования, а жизни людей кардинально изменятся.

При этом Чубайс признал, что Россия уязвима для этих изменений, так как энергетика — главный сектор российской экономики: 20% ВВП, 40% доходов федерального бюджета, 60% экспорта. Но в то же время у России колоссальные возможности в будущем.