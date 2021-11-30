Чубайс признался, что причастен ко всему плохому в России

Экс-глава «Роснано», специальный представитель президента по связям с международными организациями Анатолий Чубайс заявил, что имеет отношение к происходящим в России негативным явлениям. Об этом сказал во время интервью журналистке и ведущей Ксении Собчак.

«Все плохое, что происходит со страной, происходит из-за меня» — заявил Чубайс в интервью на YouTube-канале «Осторожно: Собчак».

По его мнению, он влияет на процессы, происходящие в РФ.

«Значит, где-то что-то недопоняли, недоделали, недоработали», — отметил он.

Бывший глава «Роснано» добавил, что его заслуга есть и в положительных изменениях в России.

«Я замешан в том, что она (Россия — прим. ред.) является такой, какой она является сейчас», — резюмировал Чубайс.

Главной героиней нового выпуска «Осторожно: Собчак» была супруга Анатолия Чубайса — режиссер и сценарист Авдотья Смирнова. Она призналась, что муж очень к ней внимателен. Смирнова рассказала, что после работы едет к ней на съемочную площадку.

«Чубайс — надежный товарищ. На днях вернулась домой, он заказал ужин, ухаживал за мной как в ресторане, делал мне ингаляцию, поскольку у меня бронхит», — добавила Смирнова.

Собчак назвала Чубайса очень нежным человеком и добавила, что завидует своей гостье.