Власть 12 сентября 2023, 17:16 Чубайс оставил без ответа резкие слова Путина о результатах его работы в «Роснано» Чубайс не прокомментировал высказывание Путина о его работе в «Роснано» РИА «Новости»

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Экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс не ответил в беседе с ТАСС на высказывания президента России Владимира Путина о его деятельность во главе государственной корпорации. Российский лидер отметил, что она «явно не удалась» с финансовой точки зрения.

«Я бы не хотел комментировать ничего из сказанного», — сказал Чубайс.

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На пленарном заседании Восточного экономического форума Путин заявил, что в сфере нанотехнологий, которую долгие годы возглавлял Чубайс, есть «огромная финансовая дыра». Президент подчеркнул, что в это же время «там, слава богу, нет каких-то уголовных дел».

В мае СМИ сообщали, что Анатолий Чубайс вместе с женой Авдотьей Смирновой подал запрос в МВД Израиля для получения долгосрочных документов страны. В рамках ВЭФ-2023 президент России также высказал недоумение в связи с поведением бывшего госдеятеля, который «удрал» в Израиль после отставки в «Роснано».