Власть 12 сентября 2023, 11:01 Чубайс «удрал» и «где-то прячется». Путин — об отъезде из страны бывшего главы «Роснано» Путин: Чубайс удрал, пока в «Роснано» идут сложные процессы РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин заявил на ВЭФ, что Анатолий Чубайс «удрал», а в ранее возглавляемом им «Роснано» идут сложные процессы. Российский лидер высказал недоумение в связи с таким поведением бывшего государственного деятеля.

«То, что Анатолий Борисович там зачем-то прячется. Мне показали крупные фотографии из интернета, где он уже не Анатолий Борисович Чубайс, а Маша Израилевич. Зачем он это делает? Я не понимаю, что он удрал?» — сказал Путин.

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По мнению президента, отъезд Чубайса может быть связан с тем, что в «Роснано» сейчас идут сложные процессы — там нашли большую финансовую дыру. Глава государства предположил, что его бывший спецпредставитель может бояться уголовного преследования.

Путин добавил, что пока следственные органы не заводили никаких уголовных дел. Он отметил, что сейчас экс-глава «Роснано» находится в Израиле на нелегальном положении.

«Нафига ему это нужно, я, честно говоря, не понимаю», — заключил российский лидер.

Также Путин высказался и об отставке главы Счетной палаты Алексея Кудрина. По словам президента, он не видит ничего плохого в том, что политик решил уйти в бизнес.