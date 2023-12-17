Власть 17 декабря 2023, 20:43 Члены «Единой России» начнут платить обязательные взносы «Единая Россия» введет обязательные членские взносы РИА «Новости»

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В «Единой России» введут обязательные членские взносы, рассказал секретарь генсовета партии Андрей Турчак на съезде политического объединения. Об этом сообщили в Telegram-канале ЕР.

По его словам, региональные отделения самостоятельно решат размер, сроки и порядок уплаты взносов, а также установление льгот и другие моменты.

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Кроме того, закрепляется норма, согласно которой кандидатуру врио главы регионального отделения «Единой России» обязательно должны согласовать с председателем партии. Состав генсовета политического объединения планируют увеличить до 200 человек.

Съезд «Единой России» прошел в Москве 17 декабря на площадке выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Президент Владимир Путин принял участие в мероприятии. На съезде прошло плановое обновление состава генсовета парии. В него вошли глава ДНР Денис Пушилин, губернатор Курской области Роман Старовойт и председатель Народного Совета ДНР Артем Жога.