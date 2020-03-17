С 2016 года в России ухудшилась ситуация с преступлениями — их стало больше. Печально дела обстоят и с раскрытием правонарушений. Правоохранительные органы находят виновных лишь в 50% случаев.

«Вынужден сегодня отметить, что в прошлом году впервые начиная с 2016 года общее число преступлений в стране выросло. Увеличилось и количество нераскрытых преступлений», — приводит РИА «Новости» слова выступления президента России Владимира Путина на коллегии Генпрокуратуры РФ.

Руководитель Российского государства подчеркнул, что о проблеме нераскрытых преступлений было известно и раньше, но получается, что сейчас каждое второе правонарушение остается нераскрытым.

Российский лидер призвал надзорное ведомство и правоохранительные органы как следует проанализировать ситуацию и решить эту серьезную проблему. В конце февраля Генпрокуратура сообщила о росте преступлений в сфере IТ на 75%.