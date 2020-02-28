Генпрокуратура РФ сообщила о росте IT-преступлений на 75,2%

По сравнению с январем 2019 года в январе текущего года было совершено на 75,2% больше преступлений, связанных с информационными технологиями. Предварительно расследовано 6,15 тысячи преступлений, это на 51,7% больше, чем в прошлом году.

Об этих данных РИА «Новости» сообщили в Генпрокуратуре России.

«За январь 2020 года правоохранительными органами РФ зарегистрировано 28,14 тысячи (+75,2%) преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации», — говорится в сообщении.

В структуре МВД в феврале текущего года появились новые подразделения, связанные с киберперступностью.

На расширенной коллеги, состоявшейся 26 февраля, глава ведомства Владимир Колокольцев призвал обеспечить новые департаменты не только кадрами, но и современными технологиями. По его мнению, невозможно добиться кардинального улучшения в этой сфере без единого алгоритма раскрытия. Колокольцев сообщил, что в 2019 году было зарегистрировано 294,2 тысячи преступлений с использованием телекоммуникационных технологий.

Интернет-магазин Lamoda опроверг появившуюся информацию о том, что личные данные около миллиона покупателей появились сначала в даркнете, а потом и в свободной продаже.