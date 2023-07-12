Власть 12 июля 2023, 12:49 Число госпитализированных после прорыва Каховской ГЭС выросло до 154 Минздрав Херсонской области: после прорыва Каховской ГЭС госпитализировали 154 человека РИА «Новости»

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Число госпитализированных после прорыва на Каховской ГЭС выросло до 154, сообщили в пресс-службе Минздрава Херсонской области. В министерстве уточнили, что всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

Сотрудники Минздрава напомнили, что по поручению врио губернатора Владимира Сальдо в Херсонской области проводят ликвидацию последствий ЧС, связанной с прорывом Каховской гидроэлектростанции. С 12 июня бригады скорой помощи доставили в Каланчакскую и Геническую центральные районные больницы, а также в Скадовскую горбольницу 154 человека из подтопленных районов. В случае необходимости пациентов отправляют в медицинские учреждения Крыма.

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«Медучреждения оснащены медикаментами, вакцинами от кишечных инфекционных заболеваний и кадрами. Ситуация находится под моим личным контролем», — заявил министр здравоохранения Херсонской области Артыш Сат.

В Новой Каховке уже завершили работы по ликвидации последствий ЧС, заявил зампред правительства Марат Хуснуллин. По его словам, осталось привести в порядок одну из скважин, сообщил RT.