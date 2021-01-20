Чиновников от образования предложили отправить на курсы по ведению TikTok и пониманию молодежи

Институт прогрессивного образования выступил с идеей внедрить для госслужащих в сфере образования ежегодные курсы «Тренды цифровой молодежной среды». Письмо с предложением направлено на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова.

Документ оказался в распоряжении RT. На курсах хотят освещать вопросы современной молодежной культуры и сферы технологий. Например, как вести современные социальные сети. В частности, TikTok.

Также авторы идеи хотят обучать сотрудников Минпросвещения, Рособрнадзора и региональных министерств образования молодежному сленгу, рассказывать о кумирах подростков и актуальных мемах.

«Уверены, что следование современным тенденциям, налаживание диалога и знание актуальных проблем детства и юношества пойдут на пользу развитию системы образования, которое является условием и предпосылкой для качественного развития экономики и социальной сферы», — сказано в тексте обращения.

Для сотрудников ведомств в сфере образования предложили разработать ежегодный диктант на знание интересов молодежи.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что у него есть TikTok.