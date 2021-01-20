Чиновников от образования предложили отправить на курсы по ведению TikTok и пониманию молодежи
Документ оказался в распоряжении RT. На курсах хотят освещать вопросы современной молодежной культуры и сферы технологий. Например, как вести современные социальные сети. В частности, TikTok.
Также авторы идеи хотят обучать сотрудников Минпросвещения, Рособрнадзора и региональных министерств образования молодежному сленгу, рассказывать о кумирах подростков и актуальных мемах.
«Уверены, что следование современным тенденциям, налаживание диалога и знание актуальных проблем детства и юношества пойдут на пользу развитию системы образования, которое является условием и предпосылкой для качественного развития экономики и социальной сферы», — сказано в тексте обращения.
Для сотрудников ведомств в сфере образования предложили разработать ежегодный диктант на знание интересов молодежи.
Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что у него есть TikTok.