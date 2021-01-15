Жириновский признался, что у него есть аккаунт в TikTok

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский в эфире программы «Специальный гость» на YouTube-канале RTVI признался, что у него есть аккаунт в TikTok. Также он рассказал, каким мессенджером пользуется чаще всего.

По словам политического деятеля, он предпочитает пользоваться приложением Telegram. Жириновский отметил, что у него есть личный канал. Помимо прочего, депутат имеет аккаунты во всех популярных соцсетях, в числе которых TikTok, пишет сайт «Русская планета».

Он заметил, что в настоящее время людям важно получать интересующую их информацию. Как считает политик, необходимо делать верные выводы из полученных сведений.