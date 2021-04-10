Чиновник набросился в Адыгее на посетителя. Прокуратура начала проверку

Скандальный случай произошел в адыгейском поселке Яблоновское. Один из его жителей попытался выяснить у заместителя главы по вопросам ЖКХ и благоустройства Руслана Ачмиза причины срыва проектов по благоустройству поселения. Сначала чиновник отказался «распинаться» перед мужчиной. Когда он повторно попытался поговорить с замглавы, тот набросился с кулаками.

Происходящее житель поселка снимал на видео. В ролике виден один удар чиновника, и слышен звук второго. Видео появилось в соцсетях, и привлекло внимание главы Адыгеи Мурата Кумпилова.

«На днях работник администрации поселка Яблоновского допустил непозволительное поведение в отношении жителя района. Это возмутительно, если не сказать больше. Считаю, что произошедшее говорит о несоответствии занимаемой должности работника муниципалитета. Рекомендую главе администрации принять кадровое решение», — написал он в Instаgrаm.

Республиканская прокуратура заподозрила, что видео может содержать доказательства нарушения закона должностными лицами при осуществлении приема граждан и объявила о проведении проверки. В случае подтверждения фактов, по ее итогам будет дана правовая оценка и приняты необходимые меры прокурорского реагирования.

Госдума России приняла закон о штрафах и дисквалификации для чиновников за оскорбления граждан.