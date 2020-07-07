Госдума в первом чтении приняла закон о штрафах за хамство чиновников

Новый закон будет предусматривать административное наказание за хамство от госслужащего. Такого чиновникам могут дисквалифицировать на срок до года, а при повторном нарушении — на два года. При этом нахамившим государственным и муниципальным служащим будет выставлен штраф от 50 до 100 тысяч рублей. А если оскорбления продолжатся, наказание достигнет 150 тысяч рублей. С инициативой в Госдуме выступили вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

Также в новом законопроекте понятие «оскорбление» будет отличаться от того, которое сейчас описано в Кодексе об административных правонарушениях. Авторы инициативы хотят дополнить существующую формулировку. Таким образом в законе о хамстве чиновников оскорблением будет называться «унижение чести и достоинства, выраженное в неприличной форме и в иной унизительной, оскорбляющей общественную нравственность форме».

Уже ко второму чтению законопроекта будет разработан закрытый список форм оскорблений.