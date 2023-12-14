14 декабря 2023, 04:30
«Четыре жены — это счастье». Кадыров раскрыл свое отношение к многоженству
Кадыров заявил, что четыре жены — это счастье
Глава Чечни Рамзан Кадыров во время прямой линии с жителями республики в ходе блиц-опроса ответил на вопрос о многоженстве. Трансляцию вел Telegram-канал чеченского лидера.
У Кадырова спросили: «Вторая жена или спокойная жизнь?». На что он ответил словами пророка Мухаммада.
Реклама
«Если у тебя четыре жены, то ты счастлив. Две жены — это определение, что ты настоящий мужчина в доме, три жены — это хорошо, четыре — это счастье. Так сказал наш пророк Мухаммад», — ответил Кадыров.
Кадыров решил уйти в отпуск в конце 2024 года и оценить свою работу «со стороны». Таким образом глава региона хочет понять, что нужно и какими проектами заняться, чего не хватило.
Чечня
Рамзан Кадыров
Женщины
Работа
Счастье
Реклама
Реклама