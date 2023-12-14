Власть 14 декабря 2023, 04:30 «Четыре жены — это счастье». Кадыров раскрыл свое отношение к многоженству Кадыров заявил, что четыре жены — это счастье РИА «Новости»

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Глава Чечни Рамзан Кадыров во время прямой линии с жителями республики в ходе блиц-опроса ответил на вопрос о многоженстве. Трансляцию вел Telegram-канал чеченского лидера.

У Кадырова спросили: «Вторая жена или спокойная жизнь?». На что он ответил словами пророка Мухаммада.

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«Если у тебя четыре жены, то ты счастлив. Две жены — это определение, что ты настоящий мужчина в доме, три жены — это хорошо, четыре — это счастье. Так сказал наш пророк Мухаммад», — ответил Кадыров.

Кадыров решил уйти в отпуск в конце 2024 года и оценить свою работу «со стороны». Таким образом глава региона хочет понять, что нужно и какими проектами заняться, чего не хватило.