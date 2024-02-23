Власть 23 февраля 2024, 15:47 Челябинская область возьмет шефство над Авдеевкой Губернатор Текслер: Авдеевка станет подшефной территорией Челябинской области РИА «Новости»

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Освобожденную Авдеевку как часть Ясиноватского муниципального округа ДНР решили сделать подшефной территорией Челябинской области. Об этом телеканалу ОТВ заявил губернатор Алексей Текслер.

Он рассказал, что Челябинская область поддерживает Волновахский район с 2022 года. По словам Текслера, за это время руководство региона помогло восстановить 38 объектов в Волновахе и 12 — в Ясиноватой.

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«Авдеевка будет тоже нашей подшефной территорией», — отметил губернатор.

Ранее глава Донецкой Народной Республики сообщил, что Авдеевку начнут восстанавливать только после того, как саперы проведут полное разминирование ее территории. Для отстройки города также потребуется завершить зачистку от отдельных групп боевиков ВСУ.