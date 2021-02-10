Американские СМИ признали «Спутник V» «историей глобального успеха»

Российская вакцина «Спутник V» имеет все шансы на то, чтобы стать «историей глобального успеха» в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщила американская газета The Washington Post.

Представитель администрации экс-президента США Дональда Трампа в августе 2020 года высказывал сомнения относительно эффективности российской вакцины, которая на тот момент еще не прошла все стадии клинических испытаний. В Белом доме заявляли, что применение этого препарата для борьбы с COVID-19 в Соединенных Штатах невозможно, однако на сегодняшний день «Спутник V» уже получил одобрение во многих странах. WP пришла к выводу, что американские власти явно недооценивали российскую вакцину.

Авторы материала указали, что «Спутник V» получил широкое признание после того, как эффективность российской вакцины отметил медицинский журнал The Lancet. Результаты исследований показали, что «Спутник V» ничуть не уступает вакцинам от Pfizer и Moderna.

В центре имени Гамалеи ранее сообщили, что прививку от коронавируса сделали уже 2,2 миллиона россиян.