В ходе зачисток в Мариуполе чеченские бойцы продолжают находить следы иностранных наемников и террористов в рядах противника. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Пока бандеровцы в соцсетях утешают свою аудиторию высосанными из пальца „успехами“ на передовой, наши штурмовые отряды практически освободили весь Мариуполь. Но самое интересное в том, что во время зачисток после подавления огневого сопротивления врага наши бойцы находят все больше подтверждений наличия наемников в стане бандеровцев», — отметил он.

Он подчеркнул, что на опубликованном видео бойцы полка полиции спецназначения имени Ахмата Кадырова захватили «очередные позиции противника». Там можно увидеть «следы пребывания иностранных наемников и террористов».

Ранее Кадыров показал трофеи, которые чеченские военные добыли во время спецоперации. Речь идет про оружие и обмундирование.