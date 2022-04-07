Кадыров показал на видео трофеи чеченских военнослужащих на спецоперации

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал ролик с трофеями, которые добыты военнослужащими республики во время спецоперации на Украине. Пост с видео появился в Telegram-канале Кадырова.

Он подчеркнул, что трофеи — «обязательный штрих» в любой спецоперации. По словам Кадырова, поверженные бандеровцы бегут «кто переодевшись в наряд бабы Нади, а кто и вовсе в чем мать родила».

«В спокойной для себя обстановке бандеровцы в полной экипировке любят нести хвалебные речи, но вот на поле брани обосновать свою позицию… Нет уж, увольте! Оставляют <…> не только оружие, но и форму снимают», — констатировал глава ЧР.

Кадыров добавил, что «нацистов и примкнувших к ним бесов» нужно обязательно «прижать», чтобы они начали соображать «по-здравому».

«А затем и истинные мотивы проводимой спецоперации до них доходят. Ну ладно. Всем объясним. Все растолкуем», — закончил он.