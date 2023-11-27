Власть 27 ноября 2023, 16:22 Частично обрушившийся дом в Астрахани снесут Комиссия решила не восстанавливать частично обрушившийся дом в Астрахани Пресс-служба Следственного комитета

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Дом на Вокзальной площади, два подъезда которого обрушились в ноябре, снесут. Такое решение приняла межведомственная спецкомиссия, сообщила пресс-служба администрации Астрахани.

Специалисты заключили, что третий и четвертый подъезды здания находятся в аварийном состоянии и не подлежат восстановлению.

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«Комиссия единогласно приняла решение о том, что дом подлежит сносу», — отметили в пресс-службе.

Первый замглавы Астрахани Назар Кучерук пообещал, что власти в ближайшее время решат все вопросы, связанные с пострадавшими жильцами аварийного дома.

Частичное обрушение здания на Вокзальной площади произошло 16 ноября. Жильцы дома обратились в МЧС в связи с трещинами на фасаде пятиэтажки. Когда спасатели приехали на место, обрушились два подъезда дома.

Сотрудники МЧС успели эвакуировать из здания большинство жильцов. Под завалами погибла 84-летняя женщина. По мнению главы Минстроя России Ирека Файзуллина, ЧП произошло из-за недосмотра со стороны контролирующих органов. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин заявил, что жильцы пострадавшего дома уже начали получать выплаты, сообщил RT.