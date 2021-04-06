Бывший повар Кремля рассказал, какие супы любили Сталин и Брежнев

Президент Ассоциации кулинаров РФ, бывший директор комбината питания «Кремлевский» Виктор Беляев в эфире «Радио 1» рассказал, какие супы любили правители СССР и России.

Иосиф Сталин ел сытные мясные бульоны, харчо и солянку. Михаил Горбачев чаще всего выбирал суп-пюре. Борщ и суп из баранины с крупой нравились Леониду Брежневу. По словам повара, современные правители России предпочитают европейскую кухню, написало ИА НСН.

Президент Владимир Путин любит супы-пюре. При этом однажды на Волге российскому лидеру варили уху, которую он тоже высоко оценил.

Недавно Путин возмутился по поводу стоимости еды на Дальнем Востоке. Он поручил правительству провести анализ цен на продукты и принять меры для того, чтобы сократить сильный разрыв со средним уровнем по стране. Правительство должно отчитаться по исполнению поручения не позднее 1 июня.

Кроме этого, глава России заявил о необходимости заняться изучением вопроса о целесообразности введения нового сбора на уголь, который переваливают в дальневосточных портах.