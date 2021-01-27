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    27 января 2021, 11:40

    Бывший мэр Якутска Авксентьева сообщила о выписке из онкологического диспансера

    Александр Блинов

    Подавшая в отставку с поста мэра Якутска Сардана Авксентьева сообщила, что ее выписали из онкологического диспансера. Об этом она написала на своей странице в Instagram.
    Бывший мэр Якутска Авксентьева сообщила о выписке из онкологического диспансера

    Авксентьева, которая ранее в январе покинула свой пост из-за проблем со здоровьем, рассказала, что ее выписали из стационара. Бывшая глава Якутска с иронией отметила, что год здоровья, объявленный в регионе, ее организм воспринял слишком буквально.

    «Меня выписали из стационара, и это самое замечательное, что произошло со мной с начала этого года», — написала Авксентьева.

    Экс-мэр выразила благодарность персоналу диспансера за заботу и доброту. Она заявила, что уже со следующей недели планирует вернуться к работе, чтобы помочь своей команде в администрации.

    «Моя команда — молодцы, со всем справляются и без меня. Но я все равно очень волнуюсь за них», — добавила она.

    Авксентьева возглавила городскую администрацию в 2018 году, став первой женщиной, занявшей пост мэра в Якутске. Депутаты местной думы утвердили ее отставку 14 января.