Бывший мэр Якутска Авксентьева сообщила о выписке из онкологического диспансера

Авксентьева, которая ранее в январе покинула свой пост из-за проблем со здоровьем, рассказала, что ее выписали из стационара. Бывшая глава Якутска с иронией отметила, что год здоровья, объявленный в регионе, ее организм воспринял слишком буквально.

«Меня выписали из стационара, и это самое замечательное, что произошло со мной с начала этого года», — написала Авксентьева.

Экс-мэр выразила благодарность персоналу диспансера за заботу и доброту. Она заявила, что уже со следующей недели планирует вернуться к работе, чтобы помочь своей команде в администрации.

«Моя команда — молодцы, со всем справляются и без меня. Но я все равно очень волнуюсь за них», — добавила она.

Авксентьева возглавила городскую администрацию в 2018 году, став первой женщиной, занявшей пост мэра в Якутске. Депутаты местной думы утвердили ее отставку 14 января.