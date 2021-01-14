Депутаты утвердили отставку мэра Якутска

В Якутске депутаты городской думы приняли отставку мэра Сарданы Авксентьевой. Решение о досрочном прекращении полномочий главы города приняли на внеочередной сессии.

За отставку мэра проголосовали большинство парламентариев, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу думы.

«Депутаты <…> приняли отставку главы Якутска Сарданы Авксентьевой с 14 января», — уточнил собеседник агентства.

За досрочное прекращение полномочий Авксентьевой проголосовали 17 депутатов, против высказались шесть человек, один парламентарий воздержался.

Исполнять обязанности главы Якутска будет первый заместитель Евгений Григорьев, который займет пост градоначальника до того момента, пока вновь избранный глава не вступит в должность.

О своей отставке мэр Якутска Сардана Авксентьева заявила 11 января. Причиной такого решения политика стало ухудшающееся состояние здоровья мэра. Глава Якутии Айсен Николаев присвоил бывшему мэру звание «Заслуженный работник народного хозяйства».

Дату досрочных выборов главы Якутска назначат по итогам сессии Якутской городской думы 1 февраля. Не исключено, что состоятся они 28 марта.