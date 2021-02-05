Бывший глава ПФР лишился работы в Минфине

«Освободить Дроздова Антона Викторовича от должности заместителя министра финансов Российской Федерации в связи с сокращением этой должности», — сказано в документе.

Дроздов оказался первым замглавы Министерства финансов РФ, которого уволили в рамках реформы госуправления. Количество заместителей главы ведомства Антона Силуанова сократят с 12 до 10.

Дроздов стал заместителем главы Минфина в январе 2020 года. До того момента с лета 2008 года он являлся председателем правления Пенсионного фонда России (ПФР), уточнил сайт Ura.ru. После ухода Дроздова на его место назначили экс-главу Минтруда Максима Топилина.

Дроздов окончил Московский финансовый институт по специальности «Финансы и кредит». В разное время он работал в управлении финансирования социального обеспечения Минфина СССР, занимал разные должности в Минфине России, в 1994 году стал заместителем начальника главного управления федерального казначейства министерства.

В начале февраля стало известно об отставке заместителя руководителя Роскомнадзора Александра Чечина.