Мишустин принял отставку замглавы Роскомнадзора

«Освободить Чечина Александра Львовича от должности заместителя руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по его просьбе», — говорится в распоряжении Мишустина.

Будучи премьер-министром России, Дмитрий Медведев назначил Чечина на эту должность в сентябре 2019 года. Он курировал исполнение полномочий в области информационных технологий.

В конце прошлого года правительство решило провести реструктуризацию ведомства и сократить число заместителей главы Роскомнадзора с пяти до четырех человек.