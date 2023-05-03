Власть 03 мая 2023, 10:26 «Был блестящим профессионалом». Путин выразил соболезнования родным Юдашкина Президент Путин направил соболезнования родным модельера Юдашкина РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким умершего модельера Валентина Юдашкина. Глава государства назвал кутюрье «талантливым художником и настоящим творцом». Телеграмму опубликовали на сайте Кремля.

«Валентин Юдашкин был блестящим профессионалом, искренним, открытым, очень доброжелательным и обаятельным человеком. Он никогда не шел проторенными дорогами», — подчеркнул Путин.

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Президент отметил также, что Юдашкин задавал «высочайшую планку мастерства» своей работой и служением делу, всегда был полон интересных идей — и именно таким останется в памяти близких и коллег.

О смерти модельера стало известно накануне. Валентину Юдашкину не исполнилось и 60 лет. Он всегда следил за здоровьем и раз в год обследовался в зарубежной клинике — несмотря на это, несколько лет назад его настиг рак. К тому моменту как опухоль обнаружили, она успела дать метастазы в голову, однако сложнейшая операция и многочисленные процедуры помогли Юдашкину прожить еще семь лет. Несмотря ни на что, кутюрье продолжал работать, пока это было в его силах, создавал новые коллекции. Мечтал доработать до 60 лет и уйти на заслуженный покой.