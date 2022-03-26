Бутина: Путин сделал мир многополярным

Президент РФ Владимир Путин сделал мир многополярным и показал ему «американского голого короля», заявила депутат Госдумы РФ Мария Бутина в эфире радио Sputnik. Она заметила, что «вассалы» США начали «расползаться» и возник раздрай в санкционных мерах по отношению к России.

По мнению депутата, США выстраивали систему «вассалитета» после распада СССР и гарантировали защиту тем, кто им верен, из-за чего мир стал однополярным. Но Путин показал, что Штаты не в состоянии выполнять свои обязательства перед «вассалами», и таким образом «создал новый многополярный мир».

Мария Бутина отметила, что сбывается «настоящий ночной кошмар» Америки.

«Я вижу уже в западной прессе заголовки: „Путин это сделал“. <...> Смотрите на саммит Евросоюза, который сейчас проходил — единства нет. Это первое. Во-вторых, западная сила внутри разрозненная. <…> По отношению к России каждая страна проявляет себя по-разному», — подчеркнула Бутина.

Она поделилась, что недавно журналист BBC, который брал у нее интервью, сообщил ей, что против России якобы ополчился весь мир.

«Нет, далеко не весь мир, а только его западное меньшинство, которое оказалось громче, чем все остальные», — прокомментировала Бутина.

Она напомнила, что по количеству населения в мире лидирует Китай, но Восток «более молчалив и привержен делу» и не привык «разбрасываться лозунгами». Кроме того, депутат подчеркнула, что и на Западе не все придерживаются антироссийских позиций. В пример она привела отказ Швейцарии запрещать на своей территории RT и Sputnik.

О том, что у России осталось много друзей и партнеров, ранее заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров.