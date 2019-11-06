Бутину хотят устроить на работу в Госдуму

Освобожденной из американской тюрьмы россиянке Марии Бутиной предлагают работу в Госдуме. Об этом РИА «Новости» заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

В каком качестве Бутина может оказаться в парламенте, он не уточнил.

«Через недельку примем решение и тут же скажем», — отметил Слуцкий.

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Ранее он сообщил, что встречался с активисткой после ее возращения на родину.

«Мы это уже обсудили, просто пусть она сама примет решение для себя… 10 ноября у нее день рождения, отпразднует, вернется в Москву, и там все будет видно», — сказал депутат.

Мария Бутина уехала в США по студенческой визе. В июле 2018 года ее арестовали, обвинив в работе иностранным агентом без лицензии. Суд приговорил россиянку к 18 месяцам заключения. В конце октября 2019 года ее депортировали на родину.