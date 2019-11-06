  • Бутину хотят устроить на работу в Госдуму

    06 ноября 2019, 04:37

    Кирилл Фролов

    Освобожденной из американской тюрьмы россиянке Марии Бутиной предлагают работу в Госдуме. Об этом РИА «Новости» заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
    Бутину хотят устроить на работу в Госдуму

    В каком качестве Бутина может оказаться в парламенте, он не уточнил.

    «Через недельку примем решение и тут же скажем», — отметил Слуцкий.

    Мария Бутина назвала «пыткой» ее содержание в американской тюрьме

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    Ранее он сообщил, что встречался с активисткой после ее возращения на родину.

    «Мы это уже обсудили, просто пусть она сама примет решение для себя… 10 ноября у нее день рождения, отпразднует, вернется в Москву, и там все будет видно», — сказал депутат.

    Мария Бутина уехала в США по студенческой визе. В июле 2018 года ее арестовали, обвинив в работе иностранным агентом без лицензии. Суд приговорил россиянку к 18 месяцам заключения. В конце октября 2019 года ее депортировали на родину.