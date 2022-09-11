Брынцалов посетил избирательные участки в Люберцах и отметил высокую активность граждан | 360°

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Брынцалов посетил избирательные участки в Люберцах и отметил высокую активность граждан

Председатель Мособлдумы Брынцалов призвал всех жителей успеть посетить выборы

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О всеобщей явке на выборах в Московской области говорить не приходится, но уже видна высокая активность граждан. Об этом рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов в Telegram-канале.

Брынцалов посетил избирательные участки в Люберцах, где пообщался с наблюдателями и гражданами.

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В Подмосковье проходят сейчас 12 кампаний по выборам членов советов депутатов городских округов и 12 — по довыборам в органы местного самоуправления.

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«Пока об общей явке говорить рано, но мы видим, что люди голосуют активно», — написал он.

Брынцалов также напомнил, что участки закроются в 20:00 11 сентября.

«Начнется подсчет голосов. После уже можно подвести итоги. Приглашаю жителей Подмосковья прийти на участки и сделать свой выбор», — призвал председатель Мособлдумы.

Выборы различного уровня проходят в России с 9 по 11 сентября в 82 регионах. Всего проведут 4,7 тысячи избирательных кампаний регионального и местного уровней. В 14 регионах страны состоятся прямые выборы губернаторов.

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