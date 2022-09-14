Большей части делегации России на ГА ООН так и не выдали визы | 360°

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Большей части делегации России на ГА ООН так и не выдали визы

Постпред Небензя: большая часть делегации России не получила визы для поездки на ГА ООН

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США не выдали визы большей части делегации из России, которая должна принять участие в неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН. Постпред РФ при международной организации Василий Небензя отметил, что документы оформили тем дипломатам, которые летят с министром иностранных дел страны Сергеем Лавровым.

«Большей части визы не выдали. <…> Ждем скорейшей выдачи американскими властями виз для делегации, которая едет на сегмент высокого уровня Генассамблеи», — процитировали Небензя РИА «Новости».

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Постпред России при ООН отказался отвечать на вопрос, скажется ли ситуация с визами на присутствии представителей РФ на Генассамблее, уточнил ТАСС.

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«Не будем спекулировать на эту тему», - сказал он, призвав дождаться окончательных результатов.

Глава МИД РФ Сергей Лавров и ряд сопровождающих его лиц получили визы в США 13 сентября. В министерстве отмечали, что из-за санкций не получилось решить некоторые связанные с логистикой вопросы.

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