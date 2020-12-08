Более двух миллиардов рублей взыскали с коррупционеров в России за 2020 год

В 2020 году сумма возмещения по коррупционным преступлениям превысила два миллиарда рублей. Правоохранительные органы арестовали имущество обвиняемых более чем на восемь миллиардов.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин рассказал в интервью РИА «Новости» об итогах работы следователей.

«Возмещен ущерб более чем на 2,3 миллиарда рублей и наложен арест на имущество обвиняемых на сумму восьми миллиардов 137 миллионов рублей», — уточнил он данные, связанные с преступлениями в сфере коррупции.

С 2011 по 2020 годы, добавил Бастрыкин, государству и потерпевшим от действий коррупционеров россиянам вернули почти 34 миллиарда рублей.

Количество возбужденных уголовных дел о коррупции с начала года выросло в России на 4%. За девять лет в суд передали свыше 90 тысяч производств, связанных с коррупционной деятельностью. Преступления такого плана Бастрыкин назвал транснациональной проблемой.

Международный день борьбы с коррупцией во всем мире отмечают 9 декабря. В эту дату государства — члены ООН рассказывают о том, какие меры приняты в указанной области.