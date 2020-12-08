Уголовные дела о коррупции стали чаще возбуждать в России

В общей сложности, начиная с 2011 года, в суд передали более 90 тысяч уголовных дел о коррупции, отметил глава СКР.

Как считает Бастрыкин, эти преступления — транснациональная проблема, которая снижает доверие к власти и инвестиционную привлекательность государства, — то есть которая замедляет социально-экономическое развитие, в целом.

Представители СК РФ постоянно участвуют в международных конференциях по борьбе с коррупцией, добавил глава ведомства. С начала 2020 года их делегировали на профильные мероприятия ОБСЕ, МАНИВЭЛ, ФАТФ и ЕАГ.

Международный день борьбы с коррупцией празднуется во всем мире 9 декабря. В это время государства-члены ООН информируют общественность о принятых мерах в этой области.

Как отметил Бастрыкин, участие в таких конференциях позволяет обмениваться опытом с зарубежными коллегами и расширять арсенал мер для борьбы с коррупцией и отмыванием денег.